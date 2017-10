EN DIRECT - Procès Merah : une amie de la mère raconte les violences au sein de la famille

La famille Merah et les liens complexes entre ses différents membres vont une nouvelle fois être au coeur des débats ce mercredi 18 octobre. Alors qu'Abdekader Merah est dans le box des accusés, soupçonné de complicité dans les assassinats terroristes de son frère Mohamed, c'est au tour la mère de l'accusé et du tueur au scooter, Zoulikha Aziri, de témoigner ce mercredi 18 octobre.





Le témoignage de celle qui est désignée comme le "témoin n°4" est l'un des plus attendus au procès. Au cours des précédentes journée d'audience, son fils Abdelghani a notamment mis en cause sa "génitrice" dans la dérive familiale. Et l'ancienne femme de ce dernier l'a notamment accusée de l'avoir traitée de "sale juive" et de lui avoir craché au visage. Zoulikha Aziri devrait être entendue à partir 16h devant la cour d’assises spéciale de Paris. Suivez les débats en direct avec notre journaliste sur place.