EN DIRECT - Procès Merah : "Mohamed est revenu de ses voyages motivé pour passer à l’acte en France"

Après Abdelghani Merah et Aïcha Merah, frère et sœur de Mohamed et Abdelkader Merah venus témoigner lundi après-midi, c'est la belle-sœur de l'accusé et son fils, ex-femme et fils d'Abdelghani, qui déposeront ce mardi.





Deux autres témoins étaient attendus ce mardi matin à la barre. Le président a indiqué lundi soir qu'ils avaient demandé l'anonymisation. Une réunion devait se tenir à 9 heures pour décider ou non de le faire. L'anonymisation a été acceptée pour les deux.