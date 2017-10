EN DIRECT - Procès Merah : une matinée consacrée au vol du scooter

AUDIENCE OUVERTE













L'audience vient de reprendre. On entend Florian de C.; propriétaire du T-Max volé le 6 mars 2012 et utilisé par MOhamed Merah.













Le témoin indique que ce 6 mars 2012, ""un individu a bondi sur son scooter, a démarré et a franchi l'enceinte du garage"













Le témoin dit qu'il a tout de suite signalé ce vol. Il précise avoir choisi ce modèle car il était "maniable" et rapide"