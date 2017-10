EN DIRECT - Procès : la famille Merah attendue à la barre lundi

Depuis quinze jours maintenant, la cour d'assises spéciale juge Abdelkader Merah, 35 ans, frère aîné de Mohamed Merah et Fettah Malki, 34 ans, ami d'enfance du "tueur au scooter". Le premier est poursuivi pour complicité d'assassinat, au second il est reproché d'avoir fourni notamment fourni pistolet-mitrailleur Uzi, gilet pare-balles et munitions à son copain de quartier.

Mais force est de constater que deux semaines après le début du procès, il n'y a eu aucune révélation de la part des deux accusés et qu'il n'y a, à ce stade en tout cas, aucune preuve irréfragable de leur culpabilité à l'un comme à l'autre dans les faits les plus lourds qui leurs sont reprochés.

La troisième semaine qui débute ce lundi pourrait être cruciale pour les parties civiles comme pour la défense. En effet, un certains nombre de témoins sont attendus à la barre et pas des moindres. Pour ne parler que de ce lundi, devraient venir, "par ordre d'apparition", le témoin "numéro 5", fonctionnaire de police, Abdelghani Merah et Aïcha Merah, frère et sœur d'Abdelkader Merah et Mohamed Merah (l'autre sœur Souad serait en Syrie) et enfin un ancien employeur de Mohamed Merah.