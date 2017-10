EN DIRECT - Procès Merah, jour 3 : les enquêteurs témoignent à la barre

La déclaration du sous-directeur passe très mal auprès des parties civiles : Abdelkader Merah est jugé pour complicité dans les assassinats terroristes commis par son cadet et Fettah Malki est accusé de lui avoir fourni un gilet pare-balle, des armes et des munitions au "tueur au scooter"... " En parlant d'un loup solitaire, vous porterez peut-être la responsabilité de l'acquittement des deux accusés dans le box", a lancé l'un des avocats des parties civiles au témoin. "Depuis cinq ans on nous sert cette notion de loup solitaires, mais il y a eu des complicités", a affirmé l'avocat de Loïc Liber, militaire survivant de Mohamed Merah.





L'avocate générale s'en est, elle aussi, pris au témoin. "Vous nous avez dit énormément de choses, vous avez fait un témoignage très détaillé, a-t-elle dit. Néanmoins, je suis étonnée, choquée que vous ayez oublié de mentionner un élément essentiel : Al-Qaïda. Mohamed Merah n’est pas un loup solitaire, c’est Al-Qaïda. Il l’a lui-même revendiqué !





La notion de 'loup solitaire' devait revenir à plusieurs reprises à l'audience, avec les nombreux fonctionnaires qui vont témoigner. Ce matin, un fonctionnaire a témoigner en visio-conférence. L'enquêteur, à sa demande, était anonymisé. Un autre est attendu cet après-midi à 14 heures.