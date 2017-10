EN DIRECT - Procès Merah : deux experts et un nouvel interrogatoire pour Abdelkader Merah

Poursuivi pour complicité dans les sept assassinats et la tentative d'assassinats commis par son petit frère Mohamed à Toulouse et Montauban en mars 2012 et pour association de malfaiteurs terroristes, Abdelkader Merah, 35 ans, encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Depuis le début du procès, il conteste les faits qui lui sont reprochés affirmant qu'il n'a jamais été le mentor, la tête-pensante du "tueur au scooter" ou, comme l'a surnommé la partie civile, le bras armé".