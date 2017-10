EN DIRECT - "Je dénonce, la haine, les meurtres contre les juifs", témoigne Abdelghani, l'autre frère de Mohamed Merah

JUSTICE – Ce lundi 16 octobre marquera le début de la troisième semaine du procès d'Abdelkader Merah, frère de Mohamed Merah, auteur des attaques terroristes de Toulouse et Montauban en 2012, et de Fettah Malki, ami d'enfance de celui que l'on surnommera le "tueur au scooter". Sont attendus à la barre des témoins importants, à commencer par ce lundi avec Aïcha et Abdelghani Merah, sœur et frère d'un des deux accusés.