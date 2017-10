EN DIRECT Procès Merah : les médecins légistes à la barre jeudi matin

Au quatrième jour du procès d'Abdelkader Merah, 35 ans poursuivi pour complicité des sept assassinats terroristes commis par son frère Mohamed Merah et de Fettah Malki, 34 ans, qui comparaît lui pour avoir fourni notamment un pistolet-mitrailleur UZI au"tueur au scooter", le rôle présumé de chacun des deux accusés ne devrait que peu être abordé ce jeudi.





Lundi, il était question en effet du rappel des faits pour lesquels les deux hommes sont jugés du 2 octobre au 3 novembre et de la personnalité de Fettah Malki. Mardi dans la journée, la cour a examiné le CV d'Abdelkarder Merah. Mardi soir et mercredi, ce sont des policiers, dont un seul est venu à la barre alors que les deux autres avaient demandé l'anonymisation, et un témoin qui sont venus au tribunal. Et ce matin, ce sont les médecins légistes qui reviendront sur les autopsies pratiquées sur les sept victimes abattues en mars 2012 à Toulouse et Montauban par Mohamed Merah.