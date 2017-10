EN DIRECT - Procès Merah : plusieurs témoins attendus à la barre ce mardi

JUSTICE - Au septième jour du procès d'Abdelkader Merah et Fettah Malki, soupçonné pour le premier de complicité dans les attaques terroristes commises par son frère cadet Mohamed Merah en mars 2012, et pour le second d'avoir fourni une arme, un gilet pare-balles et des munitions, de nombreux témoins sont attendus ce mardi dans la salle Voltaire. Parmi eux, un des employés de l'école Ozar Hatorah de Toulouse, où quatre des sept victimes du "tueur au scooter" ont été abattues, et qui a été visé par Merah, le 19 mars 2012.