EN DIRECT - Procès Merah : un témoignage très attendu vendredi

JUSTICE - Au cinquième jour du procès d'Abdeklkader Merah et Fettah Malki, soupçonnés de complicité dans les actes terroristes commis par Mohamed Merah en mars 2012 à Toulouse et Montauban, six témoins devraient être auditionnés ce vendredi à la barre. L'un d'eux est particulièrement attendu, Amaury de Hauteclocque, ancien patron du RAID qui avait dirigé l'assaut contre Mohamed Merah le 22 mars à Toulouse