EN DIRECT - Procès Merah : une journée sous le signe de la police

JUSTICE - Ce 9 octobre marque le sixième jour du procès d’Abdelkader Merah, jugé pour "complicité" des assassinats terroristes commis par son frère Mohamed Merah à Toulouse et Montauban en mars 2012 et de Fettah Malki, 34 ans, ami d’enfance du tueur au scooter, à qui il est reproché d'avoir fourni à l’assassin un gilet pare-balles, un pistolet-mitrailleur et des munitions. En ce lundi, trois policiers devraient témoigner.