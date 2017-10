EN DIRECT - Procès Merah : la mère de Mohamed et Abdelkader à la barre

La famille Merah et les liens complexes entre ses différents membres vont une nouvelle fois être au coeur des débats ce mercredi 18 octobre. Alors qu'Abdekader Merah est dans le box des accusés, soupçonné de complicité dans les assassinats terroristes de son frère Mohamed, son frère Abdelghani et l'ancienne femme de ce dernier ont décrit, ces derniers jours, une véritable dérive familiale et mis en cause la mère de famille, Zoulikha Aziri.