EN DIRECT - Procès Merah : quand le suspect devient témoin

JUSTICE - Au dixième jour du procès d'Abdelkader Merah et Fettah Malki, c'est un témoin important qui est attendu ce vendredi matin à la barre. Désigné dans un premier temps comme étant celui qui accompagnait Mohamed Merah et Abdlekader Merah, le 6 mars 2012, jour du vol du scooter et de l'achat du blouson, notamment, Mohamed Mounir Meskine, un temps suspecté, est aujourd'hui simple témoin.