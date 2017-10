EN DIRECT - Procès : qu'a dit Fettah Malki, l'homme qui a fourni l'arme à Mohamed Merah ?

INTERROGATOIRE DE FETTAH MALKI





L'audience vient de reprendre avec l'interrogatoire de Fettah Malki, né le 30 octobre 1982. L'accusé est poursuivi pour associations de malfaiteur terroriste.Il est accusé d'avoir fourni des armes un gilet pare-balles estampillé police et des munitions à Mohamed Merah. Armes et gilet ont été utilisés au cours de la tuerie à l'école Ozar Hatorah. Un père de famille et trois enfants y ont perdu la vie.

Fettah Malki encourt 20 ans de réclusion.