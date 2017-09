Voiture de police incendiée : le tribunal rendra sa décision le 11 octobre prochain

Contre trois jeunes hommes, dont Angel Bernanos, frère cadet d'Antonin, sont requis un an d'emprisonnement avec sursis pour le délit de "groupement formé en vue de commettre des violences". Les deux représentants du parquet qui se partagent le réquisitoire, demandent un an de prison ferme, aménageable, contre Thomas Richaud, qui a donné des coups de pied et de poing dans le véhicule. Contre Kara Brault et Ari Rustenholz, accusés d'avoir frappé le véhicule à coups de plot métallique, respectivement deux et quatre ans de prison ferme sont requis.





Le procureur demande cinq ans de prison, dont deux avec sursis, contre Thomas Fensch, qui reconnaît avoir donné des coups de barre métallique à Kevin Philippy, surnommé le "kung fu policier" pour la manière dont il a paré l'attaque à mains nues. Le représentant du ministère public salue un "acte clair de contrition" de la part de cet informaticien, le plus âgé des prévenus. Enfin il requiert la peine la plus lourde, huit ans de prison ferme, contre Joachim Landwehr. Ce Suisse rentré en France peu avant le 18 mai 2016, et ayant pris la fuite ensuite, est accusé d'avoir déclenché avec un fumigène l'incendie de la voiture.