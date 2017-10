DIRECT - Voiture de police incendiée : neuf "antifas" fixés sur leur sort, après un procès sous tension

Certains prévenus ont reconnu leur implication. Le quadragénaire Thomas Fensch, informaticien autodidacte à l'allure sage, a présenté ses excuses à l'audience d'avoir asséné plusieurs coups de barre métallique à un policier, qui lui avait fait face à mains nues, décrochant le surnom de "policier kung fu". D'autres ont gardé le silence au procès, voire tout au long de la procédure. Cela n'a pas été le cas d'Antonin Bernanos, le plus scruté des prévenus, qui a répondu longuement et calmement au tribunal pour nier les faits de "violences aggravées" qui lui sont reprochés.





Pour l'accusation et les enquêteurs, il ne fait aucun doute que cet étudiant de 23 ans, devenu au fil du procès une figure pour la mouvance d'extrême gauche, est bien l'assaillant masqué et vêtu de noir qui assène des coups de poing à un policier encore assis dans la voiture, et qui fait exploser la lunette arrière du véhicule à l'aide d'un plot métallique. S'appuyant sur le témoignage anonyme et controversé d'un policier des renseignements, et sur un "faisceau" d'indices allant d'une couleur de caleçon à des cernes en passant par des doigts bagués, le parquet a requis quatre ans de prison ferme contre le descendant de l'écrivain Georges Bernanos.