Enfant torturé et noyé à Saint-Herblain : un drame et des questions

"Pardon maman, je recommencerai plus". C’est un voisin qui a rapporté ces mots au quotidien Ouest France. Il les aurait entendus dans l’appartement de Saint-Herblain où s'est noué le drame mercredi après-midi. Pouvait-il imaginer alors que le petit David prononçait ses derniers mots ? Qui pouvait le présager ? Trois jours après la mort de l’enfant de 8 ans noyé dans une baignoire à Saint-Herblain, les questions hantent les résidents de l'immeuble du quartier de la Crémetterie.





Selon les premiers éléments, le couple de bourreaux présumés n’était pas connu des services sociaux. Vendredi soir, la mère de David et son compagnon ont été mis en examen pour "homicide volontaire sur mineur de moins de 15 ans" et "actes de torture et de barbarie". Mercredi, en fin d’après-midi, ce sont eux qui avaient appelé les pompiers. Ces derniers n'avaient pu que constater le décès du petit garçon. En garde à vue, la mère et le beau-père ont d’abord parlé d’une mort accidentelle. Puis la jeune femme de 26 ans aurait fini par évoquer "la punition de la baignoire" remplie d’eau froide dans laquelle l'enfant aurait été plongé, pieds et poings liés.