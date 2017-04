Enquête de flagrance ouverte après l’attentat des Champs-Élysées : qu'est-ce que c'est ?

Ce type d’enquête se distingue de l’enquête préliminaire et donne des pouvoirs beaucoup plus importants aux membres de la police judiciaire (maintien de témoins sur place, règles de la perquisition élargies, placement de personnes en garde à vue…). Et pour cause, quand le crime ou le délit est constaté, il faut agir vite pour recueillir les preuves évidentes de l’infraction. "Le délai d’intervention, en règle générale, se situe entre 24-48 heures, délai laissé au pouvoir discrétionnaire des juges du fond", note l’avocat Julien Gueguen-Caroll sur le site village-justice.com. Cette notion est définie par les articles 53 et suivants du Code de procédure pénale.