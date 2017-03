Escroquerie au code de la route : deux ans de prison ferme pour le gérant

Le gérant a été condamné à deux ans de prison ferme. Sa femme et sa fille à deux ans de prison avec sursis, et son gendre à un an avec sursis. Tous devront également débourser des amendes de 20.000 à 50.000 euros.





"Monsieur Abdel", absent lors du procès et visé par un mandat d'arrêt, a écopé de la peine la plus lourde : deux ans de prison ferme et 100.000 euros d'amende. Un sixième prévenu, simple rabatteur auprès des candidats, s'en sort avec six mois de prison avec sursis et 1500 euros d'amende.