"Evidemment que c’est un problème" : Robert Ménard sera jugé pour ses propos sur les élèves musulmans

Le "problème" qu’il voulait soulever va lui causer des ennuis. Pour plusieurs propos sur les élèves musulmans, qu’il estime notamment trop nombreux dans les écoles, Robert Ménard va être jugé pour provocation à la haine, selon plusieurs sources concordantes.





Saisi par la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme (Licra) et le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié des peuples (MRAP), le parquet de Paris a renvoyé l’élu proche du Front national en procès. L’audience doit se tenir le 8 mars 2017.





Deux déclarations du maire de Béziers sont dans le viseur du parquet. La première est un tweet en date du 1er septembre : "#rentreedesclasses : la preuve la plus éclatante du grand Remplacement en cours. Il suffit de regarder d'anciennes photos de classe...".