Filière djihadiste de Cannes-Torcy : acquittement pour les uns, jusqu'à 28 ans de prison pour les autres

Pour les membres de la "cellule" qui s’étaient rendus en Syrie, des peines de 14 à 20 ans de prison ont été prononcées. Parti pendant 16 mois et "revenu pour commettre un attentat" sur la Côte d’Azur selon l’accusation, Ibrahim Boudina a reçu la peine la plus lourde des "Syriens". Jamel Bouteraa écope lui de 18 ans pour avoir "fait des repérages en vue d’une attaque contre des militaires" après avoir passé un mois en exil. Sofien Hamrouni, qui avait conduit deux des accusés à l’aéroport pour qu’ils s’envolent en Syrie, a reçu la peine la plus faible, avec un an de prison.





Zyed Tilba et Nizar Jabri ont eux été acquittés, ayant seulement fréquentés des membres de la bande.