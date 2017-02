Financement des campagnes du FN en 2014 et 2015 : un proche de Marine Le Pen mis en examen

Il a été renvoyé en octobre en procès, avec notamment le FN et deux de ses dirigeants, pour répondre du financement de la campagne des législatives de 2012. À l'époque, ce rouage essentiel de l'équipe de Marine Le Pen avait été mis en examen pour pour "faux et usage de faux", "escroquerie", "abus de biens sociaux" et "blanchiment d’abus de biens sociaux" concernant le financement des campagnes électorales du FN pour les cantonales de 2011 et les législatives de 2012.