"Francis Heaulme me disait souvent : 'Partout où je passe, il y a des meurtres'"

LCI : Une logique complexe et un langage codé propres que vous avez fini par décrypter. Expliquez-nous...

Jean-François Abgrall : Francis Heaulme mélange différentes informations existantes. On a affaire à quelqu’un qui transpose sciemment et en permanence les situations. En d'autres termes, les explications qui ne collent pas à un meurtre correspondent toujours à un autre. Ensuite, il a un langage propre. Lorsqu’il reconnaît son implication dans l'affaire de Brest, il me parle d'un "pépin" et dit qu’il y a eu "d’autres pépins". Je vais donc essayer de lister avec lui cette série de "pépins" qui correspondent à des meurtres… Il me parle ainsi d’Arras, de ce champ où il y avait un gars avec un treillis qui parlait allemand et qui a frappé une femme : c’est le meurtre de Sylvie Rossi. Il me dit aussi qu’avant Brest, qui est devenu notre date référente, il se trouvait entre Boulogne-sur-Mer et Cherbourg, à 12 kilomètres de la mer et explique : "J’ai étranglé un arbre, qui est devenu mou et je l’ai laissé dans les herbes folles". En fait, l’arbre se révélera être le petit Joris Viville qui a été étranglé et poignardé à coups de tournevis. Quand le légiste indiquera que la victime présente 84 traces, Heaulme le reprendra en lui disant "non, 83". C’est Francis Heaulme…

LCI : Va-t-il vous parler des meurtres des deux enfants de Montigny-lès-Metz ?

Jean-François Abgrall : Oui mais toujours indirectement. Il me détaille précisément : "Je passais dans l’Est de la France, à droite y a un talus, en haut du talus une voie de chemin de fer, au bout, il y a un pont avec des poubelles, un stop. A gauche, la rue remonte, moi, je passe à vélo, je reçois des cailloux de deux gamins qui sont sur la voie de chemin de fer, je pars à gauche puis je reviens dans l’idée de les corriger mais j’arrive et ils sont morts. C’est pas moi." On cherche alors dans toutes les affaires non élucidées mais le dossier de Montigny a été classé, il n’est plus dans les bases de données (Patrick Dils a été condamné, ndlr). On savait pourtant que cette histoire avait un sens mais on ne savait pas où. Ce n’est qu’en 1997 que je reçois un courrier d’une stagiaire-avocate qui étudie le dossier Patrick Dils. Lui clame son innocence. Elle a vu qu’un tueur en série qui n’était pas connu à l’époque est originaire de Metz. Elle nous demande s’il ne pourrait pas avoir un lien. Dans son courrier, elle me résume l’affaire : deux enfants tués près d’une voie de chemin de fer, un pont, des poubelles... Je comprends tout de suite. J’alerte le parquet. Le président de la cour de cassation entendra Francis Heaulme qui lui confirmera que ce jour-là, il est passé à Montigny-lès-Metz et a vu les enfants. On lui demande de faire un croquis, ce qu’il fait en se mettant en scène. Il y a un basculement dans son audition lorsqu’on lui demande de dessiner, ce n’est plus "l’autre", c’est lui. Patrick Dils finira par être acquitté.