Des milliers de comptes bancaires ouverts en Suisse ... mais non déclarés au fisc français

Ouverte en avril 2016, cette enquête n'a pas tardé à porter ses fruits. D'après un communiqué du parquet national qui a ouvert une enquête pour blanchiment aggravé de fraude fiscale, on apprend l'existence de "plusieurs milliers de comptes bancaires ouverts en Suisse et non déclarés par leurs titulaires auprès de l'administration fiscale française. Les Pays-Bas, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et l'Australie sont concernés par les mêmes faits".





Le PNF indique dans son communiqué que "des perquisitions et des auditions ont été menées" ce jeudi 30 mars et vendredi 31 mars par le Service national de douane judiciaire sous sa direction et "dans le cadre de la phase opérationnelle d’une enquête judiciaire coordonnée au plan international par Eurojust".