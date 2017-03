Coups de feu à Grasse : ce que l'on sait du tireur présumé, fasciné par la tuerie de Columbine

Qui est le jeune homme armé qui a fait irruption dans le lycée Tocqueville de Grasse (Alpes-maritimes), ce jeudi 16 mars en début d’après-midi, faisant au moins huit blessés légers ? L’enquête de police en cours devrait permettre d’en apprendre rapidement davantage, mais un examen des pages Facebook et YouTube du tireur présumé, jusqu'ici inconnu des services de police, permet de dresser, à défaut d’un portrait complet, au moins les premiers éléments de sa personnalité.





La page Facebook de l’adolescent, d’abord, est troublante. On y retrouve de très nombreuses images morbides issues de l’univers satanique, à base de personnages squelettiques lourdement armés. Ainsi qu’une vidéo, dans laquelle le jeune homme se filme portant un masque à gaz et un masque de clown satanique. Il pointe une arme non chargée (dont on ignore si elle est factice ou non) vers le spectateur, puis contre sa tempe.