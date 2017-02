Gaël Nofri, ancien conseiller de Marine Le Pen, dénonce le "système de corruption généralisé" qui règne au FN

En septembre 2011, Gaël Nofri rejoint l’équipe de campagne de Marine Le Pen. Il devient conseiller chargé des services publics auprès de la présidente frontiste, et est investi candidat aux législatives dans les Alpes-Maritimes. "Mon contrat et mes missions devaient courir jusqu’à la fin du mois de juin 2012, après les législatives. Puis les choses ont évolué, en avril on m’a demandé de mettre fin à mon contrat au 1er mai", nous explique le conseiller municipal niçois, désormais passé chez Les Républicains. Jusqu'ici, Gaël Nofri ne remarque rien de suspect dans sa situation : même s'il ne reçoit pas ses fiches de paie, il touche son argent tous les mois. "Vous vous dites que ce sera régularisé, que vous les recevrez un jour lorsque la campagne sera terminée", raconte-t-il. Mais à la fin de celle-ci, il se met à recevoir des feuilles de paie du Parlement européen. Sur ces fiches de paie mensuelles de 4500 euros (de janvier à avril 2012) retrouvées par la justice dans le cadre de l'enquête sur le financement des campagnes de 2012, Gaël Nofri y apparaît comme assistant parlementaire de Jean-Marie Le Pen. "Or, je n’ai jamais signé de contrat d’assistant parlementaire européen pour Jean-Marie Le Pen", assure-t-il.





En juin 2012, l'inscription de Gaël Nofri à Pôle emploi est refusée car ses cotisations sociales n'ont pas été versées. Il demande alors des explications à Marine Le Pen, qui le renvoie vers Nicolas Crochet. Ce dernier, via son cabinet Amboise audit, est l'expert-comptable attitré du Front national. Il est chargé de certifier les comptes de campagne des candidats et établit les contrats et bulletins de paie des assistants locaux des eurodéputés.





Gaël Nofri remarque que le contrat écrit par Nicolas Crochet comporte des erreurs le concernant, mais il le signe tout de même. "J’assume. Je n’avais plus d’emploi, plus de salaire. Quand vous ne pouvez déposer de dossier nulle part (à Pôle emploi, ndlr), vous prenez ce qu’il y a. J’aurais pu ne pas le signer, mais dans ce cas-là, j’attendrais toujours d’avoir ce à quoi j’ai droit. Je suis père de famille, je devais nourrir les miens. Et je n'étais personnellement responsable de rien."