Gard : un couple condamné pour avoir détroussé un jeune handicapé mental rencontré sur un site gay

Toujours selon le site régional, l’homme de 22 ans, qui aurait eu des relations sexuelles avec la victime, avait ainsi eu accès à son livret A et à sa carte bleue, avec le code. "J'avais des problèmes d'argent, ma voiture était cassée. J'ai fait une bêtise", a-t-il confié au juge. A l’époque, la police l’avait alors rapidement retrouvé et convoqué sans que celui-ci accepte de se rendre au commissariat. Après avoir disparu pendant plusieurs jours, le couple est finalement interpellé et placé en garde à vue.





Le prévenu, déjà condamné à neuf reprises pour des faits de vols, vols en réunion ou vols avec violence, habite Anduze, une commune de 3.000 habitants située dans le Gard. Condamnés à trois ans de prison ferme pour l'homme et deux ans de prison avec sursis pour son épouse, le couple devra également rembourser le jeune homme handicapé mental.