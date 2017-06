Gifi va reprendre Tati et conserver 80% des emplois

Le groupe GPG prévoit le maintien de la marque de vêtements à bas prix et de 1300 emplois, soit 76% des effectifs. S'y ajouteraient les 250 salariés des magasins franchisés et affiliés du groupe, dont 180 dans ceux des DOM-TOM, ainsi que des reclassements chez Gifi. Le projet propose par ailleurs de reprendre 120 magasins, dont 93 détenus en propre et 27 franchisés.





Après des mois de bataille, le groupe GPG, présidé par le fondateur des magasins Gifi, Philippe Ginestet, l'emporte donc sur son principal concurrent, un consortium de cinq enseignes à bas prix, pour la reprise de Tati placé en redressement judiciaire début mai.