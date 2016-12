Grâce de Jacqueline Sauvage : "Le président s'affranchit de la séparation des pouvoirs"

"On a deux cours d'assises qui ont pris la même décision", argumente la présidente de l'USM, en ajoutant que "des commissions d'applications des peines ont refusé la libération conditionnelle à deux reprises."





Pour la présidente de l'USM, cette décision a été prise pour "faire plaisir à l'opinion publique". Sur LCI, elle a opposé la pression de cette opinion publique et des médias qui s'exerce sur le président de la République à l'impartialité des juges et des jurés, "qui ont suivi toute l'affaire et qui connaissent parfaitement les faits".