Grâce de Jacqueline Sauvage : les réseaux sociaux entre soulagement et indignation

La décision du chef de l'État a suscité une vague de réactions sur les réseaux sociaux. Dès l'annonce de la grâce de Jacqueline Sauvage, suivie quelques heures plus tard par sa libération, les messages ont fleuri et se sont multipliés à une vitesse folle. Parmi cette avalanche de commentaires, une large majorité expriment le soulagement de voir la sexagénaire retrouver la liberté après les multiples épreuves endurées. Et dans les remerciements des internautes, François Hollande occupe une place de choix.