Grâce totale de Jacqueline Sauvage : le bonheur des uns, la consternation des autres

Changement d'ambiance dans le monde judiciaire. Bien que tous se réjouissent de la sortie de prison de Jacqueline Sauvage, avocats, magistrats et autres acteurs de l'institution judiciaire restent sceptiques devant cette grâce totale. Virginie Duval, présidente de l'Union Syndicale des Magistrats (USM), va même plus loin. Sur LCI, elle s'est insurgée d'une décision "consternante et lamentable". Elle poursuit : "Le président ne connaît que ce que les avocates de l'intéressée ont voulu dire. La justice, elle, avait regardé le dossier. Ce sont les médias qui rendent la justice plus que le droit. Le président ne respecte pas la justice. Il s'affranchit totalement des décisions de justice pour faire plaisir à l'opinion publique."





Interrogée par LCI, Delphine Boesel, avocate au barreau de Paris et présidente de l'Observatoire International des Prisons (OIP), "a du mal à comprendre la décision de grâce totale". "Je suis assez contente pour elle", précise-t-elle, "mais je ne vois pas quel message François Hollande cherche à faire passer. Pour moi, c'est une décision politique." Elle l'avocate de penser à ses clients, emprisonnés actuellement, que cette grâce présidentielle va interroger. "Faut-il leur expliquer que seul un engouement médiatique peut leur permettre de sortir ?" demande-t-elle. "Comment va-t-on devoir gérer nos propres dossiers à l'avenir ? Cette histoire donne raison aux deux avocates de Jacqueline Sauvage dont beaucoup désaprouvaient la stratégie de défense."