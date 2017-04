Grenoble : après un accident de la route, il devient épileptique et touche 4, 2 millions d’euros

Son client, âgé de 61 ans et ne pouvant plus travailler, souffre de "mal épileptique" qui se manifeste sous forme de crises récurrentes imprévisibles, nécessitant la présence 24 heures sur 24 d'une personne compétente, aide-soignant ou infirmer, apte à réagir en cas de perte de conscience ou d'étouffement.





"Ce n'est pas la somme qui est un record en tant que telle, la grande nouveauté c'est qu'un tribunal a reconnu le besoin d'une surveillance par tierce personne permanente pour une victime non grabataire" et pour ce problème d'épilepsie, a expliqué Me Bourgin, dont le cabinet est spécialisé dans les indemnisations de préjudices corporels.





"Les 4,2 millions d'euros, c'est l'équivalent de trois salariés à plein temps pour assurer le tour de cadran", a fait valoir l'avocat. La somme sera acquittée par l'assurance du conducteur responsable de l'accident. "Si la vie n'a pas de prix, elle a néanmoins un coût. C'est ce que veut dire cette décision de justice", a-t-il conclu.