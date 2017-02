Grippe aviaire : enquête ouverte pour "tromperie aggravée" après la propagation de l'épidémie dans le Sud-Ouest

La France a lancé le 4 janvier une politique d'abattage massif et préventif de palmipèdes dans la zone, pour tenter d'enrayer l'épidémie de grippe aviaire amenée au départ par les oiseaux migrateurs et souvent transmise par les déplacements d'animaux d'un élevage à l'autre, qui a été étendue à ce jour à 415 communes du Sud-Ouest. La mise à jour des communes concernées par l'abattage préventif est fonction de l'évolution de la situation sanitaire. Au 9 février, 227 foyers de grippes aviaires H5N8 avaient été confirmés dans les élevages, principalement dans le Gers (90) et les Landes (81) et 21 cas dans la faune sauvage.