Le député Paul Giacobbi condamné à trois ans ferme pour détournement de fonds publics

Le tribunal correctionnel de Bastia a condamné mercredi 25 janvier le député DVG Paul Giacobbi à 3 ans de prison ferme, 5 ans d'inéligibilité et 100.000 euros d'amende. Il était poursuivi pour détournement de fonds publics dans l'affaire des gîtes ruraux de Haute-Corse.





Au total, c'est plus d'un demi-million d'euros de subventions qui devaient être attribués entre 2007 et 2010, alors qu'il était président du Conseil général de Haute-Corse, pour rénover ou construire ces établissements. Mais tout cet argent a finalement été détourné vers une quinzaine de personnes, qui on été mises en examen, tout comme des élus et hauts fonctionnaires, comme le rappelle France 3 Corse.





Avec cette peine, le tribunal se conforme ainsi aux réquisitions du procureur de la République, Nicolas Besonne, qui pendant le procès a estimé que le député était "le grand ordonnateur de ce système qu'il a mis en place à son bénéfice exclusif".