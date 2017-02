Il avait violenté un jeune homme avec une matraque en 2015 : un policier municipal de Drancy fixé sur son sort ce lundi

"Depuis le tout début, je regrette que le parquet ait tué toute forme de débat en décidant par avance que ça n'avait rien de sexuel", a déclaré l'un des avocats d'Alexandre, Joseph Cohen-Sabban. Le conseil espère que le tribunal décidera d'un renvoi devant un juge d'instruction, "ou alors c'est à ne plus rien comprendre de la justice". Me Cohen-Sabban a ajouté que, sans l'émotion suscitée par le cas de Théo, "il n'y aurait aucune chance" que le tribunal aille dans ce sens.





Le parquet a requis six mois de prison avec sursis et une interdiction professionnelle d'un an à l'encontre du policier municipal.