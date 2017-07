Il voulait s'en prendre aux "ennemis de l'extrême-droite" : un jeune écroué pour "entreprise terroriste" dans les Bouches-du-Rhône

Selon nos informations, mercredi dernier, un individu a été arrêté et mis en examen samedi pour "entreprise individuelle terroriste"et "apologie du terrorisme" et écroué à Tarascon, dans les Bouches-du-Rhône. Le suspect, âgé de 21 ans et originaire de Vitrolles, est fiché S et fasciné par le terroriste norvégien Anders Breivik. Il est notamment l'administrateur d'une page, sur Facebook, à son effigie. Il souhaitait s'en prendre à tout ce qui représente "un ennemi pour l'extrême-droite". A savoir, selons ses dires, "les musulmans, les juifs, les migrants, les homosexuels"... Mais pas que : selon nos informations, l'homme voulait également s'attaquer à des politiques, notamment Christophe Castaner, porte-parole du gouvernement et député des Alpes de Haute-Provence. Prudence toutefois : le suspect n'avait planifié aucune action, il ne s'agit que de déclaratif, notamment sur les réseaux sociaux.