Ils attaquent la crèche qui a exclu leur fille épileptique : "Cette décision a bouleversé nos vies"

Pour Emilie et Fabrice Augustin, c’est devenu le combat d'une vie : "Faire reconnaître l’injustice dont a été victime (leur) enfant". Le procès qui les oppose aux services publics s’ouvre vendredi devant le tribunal correctionnel d’Alès (Gard). Pour la première fois, l’association Epilepsie France s’est constituée partie civile aux côtés des parents. "A travers ce procès, on veut que Rose soit une voix et une image pour l’épilepsie en France", nous explique la maman, émue.





Sa fille a aujourd'hui 2 ans et demi, un sourire large comme le monde, et la joie de vivre de n’importe quel enfant. Mais il y a un an, Rose a été "privée de copains", sans préavis. Alors qu’elle était accueillie depuis un an dans une micro-crèche de Meyrannes (Gard), elle a été exclue de la structure. Parce qu’elle est épileptique et que la nouvelle direction a jugé cela un peu trop compliqué pour elle. "Cette décision a bouleversé nos vies. On nous faisait savoir que Rose n’avait pas sa place dans la communauté, qu’elle devait être suivie dans un institut spécialisé (…) Alors on pleure et on ne comprend pas", se souvient Emilie.