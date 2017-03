Inaya, 20 mois, tuée puis enterrée en forêt : les parents condamnés à 30 ans de réclusion

Leur violence avait causé la mort de la fillette de 20 mois, avant qu’ils ne nouent un "pacte de silence" autour de son décès. Grégoire Compiègne et Bushra Taher-Saleh, parents de la petite Inaya, ont été condamnés jeudi soir en appel à 30 ans de réclusion aux assises de Bobigny. Une peine plus lourde de dix années d’emprisonnement par rapport à la première instance pour la mère, qui a toujours désigné son ex-compagnon comme seul responsable des violences. La justice en a décidé autrement, estimant que la culpabilité du père n’était pas supérieure à la sienne.





La mort d’Inaya, sans que l’on sache précisemment à quand elle remonte, est estimée à fin 2011. Elle avait 20 mois. Selon l’avocat général Bernard Farret, la fillette "n’est pas décédée d’un coup particulier précis, elle est morte d’une succession de violences physiques et morales causées par ses deux parents". Dans son réquisitoire, il a estimé qu’Inaya passait ses journées enfermée dans la chambre, posée sur le lit. Elle était couverte de bleus, le crâne rasé après une sévère brûlure causée par un de ses parents. Souffrant de deux côtes cassées, elle ne mangeait plus et manquait de soins.