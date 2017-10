Incendie de la Banque de France : l'artiste russe Piotr Pavlenski et sa compagne écroués

L'artiste russe Piotr Pavlenski et sa compagne séjournent désormais en prison. Ils ont été placés en détention provisoire mercredi 18 octobre dans la soirée après avoir été mis en examen. Ils sont soupçonnés d'avoir mis le feu deux jours plus tôt à la façade d'une succursale de la Banque de France à Paris. L'artiste contestataire et sa compagne Oksana Chaligui, réfugiés politiques en France, sont poursuivis pour "destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes".





Selon son avocate, Me Dominique Beyreuther Minkov, l'artiste de 33 ans a débuté une grève de la faim pour protester contre l'absence de "débat public" devant le juge des libertés et de la détention qui a décidé de l'écrouer, selon les réquisitions du parquet. La loi prévoit en effet de multiples exceptions à la publicité de ce type de débats, notamment si celle-ci est de nature à "entraver les investigations" ou "à porter atteinte à la présomption d'innocence ou à la sérénité des débats ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers".