Incidents à Aulnay-sous-Bois : deux jeunes condamnés à six mois de prison ferme

Le tribunal correctionnel de Bobigny a condamné mercredi deux jeunes à six mois de prison ferme pour des faits d'embuscade commis lundi soir contre la police à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), en proie à des incidents après le viol présumé du jeune Théo lors de son interpellation.





Parmi les six majeurs jugés en comparution immédiate pour des faits d'embuscade, trois ont été condamnés à six mois de prison avec sursis. Jugé plus tôt, le sixième prévenu, poursuivi lui pour des jets de pierres à l'encontre des forces de l'ordre, a été relaxé. Ils ont par ailleurs tous été interdits de port d'arme pendant un an. Les six prévenus, âgés de 18 à 23 ans, avaient été interpellés à Aulnay-sous-Bois, ville à l'est de la capitale en proie à des violences urbaines depuis plusieurs nuits.