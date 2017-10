INFO LCI - Affaire Maëlys : l'interrogatoire du suspect reporté au 27 octobre

Sur le terrain, les investigations se poursuivent. Une cellule de 12 enquêteurs de la section de recherches de Grenoble travaille à plein temps sur l'affaire. Le secteur de Pont-de-Beauvoisin et de Domessin, là où vivait Nordahl L. avant son placement en détention provisoire, continue d'être inspecté par les hélicoptères, les plongeurs et les équipes cynophiles. Des renforts des pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie (PSIG) et de la communauté de brigades de La Tour-du-Pin prêtent également main forte aux recherches. Mais aucune trace de Maëlys n'a jusque-là été trouvée.