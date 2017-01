Infractions terroristes en comparution immédiate : "On ne peut les juger à la va-vite"

Redoutez-vous ces nouvelles audiences ?





Me Christian Saint-Palais : Je suis très préoccupé par la qualité de la décision judiciaire qui va être rendue. Aujourd’hui, chaque fois qu’est évoquée une proposition de loi, une réforme de la procédure, la seule préoccupation des législateurs est de savoir comment gérer le nombre de dossiers qui s’accumulent et le flux des audiences. On ne cherche à répondre qu’à cette question, en ne se préoccupant plus de la qualité de la réponse judiciaire. Or, quand on est en comparution immédiate, la personnalité de celui qui est jugé est très peu connue, faute de temps et, dans certains cas, d’expertise psychiatrique. S'il est simple dans les faits d’établir par exemple la consultation de sites djihadistes, il n’est pas simple de comprendre les raisons de cette attraction pour des idées. Ce qu’il faut pour garantir la qualité d’une bonne décision judiciaire, c’est connaître, en prenant le temps, la personnalité de celui qui comparait. Ce qui ne sera pas le cas avec ces comparutions. Nous sommes guidés par des principes auxquels nous devons rester arrimés à savoir : le temps pour la défense, l’écoute de celui qui comparait, l’examen des arguments qu’il veut présenter. Rappelons que les mis en causes dans ces dossiers de terrorisme "à intensité basse" encourent 10 ans d’emprisonnement, et 20 ans en récidive. On ne peut les juger à la va-vite.