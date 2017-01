Isère - Elle donnait des bonbons à des diabétiques : la directrice d'une maison de retraite mise en examen

Suspendue de ses fonctions, la directrice a été remplacée à la tête de cet établissement de 46 employés et de 44 lits, dont un quart environ occupé par des patients atteints de la maladie d'Alzheimer, a précisé la mairie de Vif. Il est reproché à cette femme, à la tête de l'Ehpad depuis son ouverture en 1998, "un harcèlement sur les salariés" - souvent en CDD et sans présence syndicale pour faire contre-pouvoir - par des "pratiques managériales d'un autre temps dont elle n'a pas conscience", a déclaré le procureur de la République Jean-Yves Coquillat, en précisant qu'elle contestait "absolument tout harcèlement" et ne se "remet(tait) pas du tout en cause".





"Des pratiques "assimilables à de la maltraitance" lui sont aussi reprochées. "Avec des choses étonnantes comme de donner des bonbons à des diabétiques, de remplacer une soupe par un quignon de pain dur à une personne qui n'a plus de dents ou de ne pas donner les médicaments prescrits", a ajouté le procureur Coquillat, se basant sur les premiers éléments de l'enquête.