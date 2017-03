Il plaidait sans être avocat, un Biterrois condamné à quatre ans de prison

L'homme est finalement démasqué en mars 2016, par certains magistrats étonnés de ces faits d'armes revendiqués par un inconnu. L'imposteur en a peut-être trop fait. L'enquête révèlera qu'il a touché 11.000 euros en liquide de différents clients. On découvre chez lui, une robe d'avocat, un tampon et des papiers à en-tête avec la mention "avocat". Mais surtout, si l'homme connait bien le milieu judiciaire c'est qu'il a à son actif pas moins de dix-sept condamnations pour escroquerie, évasion, faux en écriture ou encore banqueroute, révèle Le Dauphiné. Au total : plus de 25 ans derrière les barreaux. "Certes, il a menti, mais il a travaillé et en a aidé certains", tente son avocat. Du côté de la défense, on estime plutôt qu'il a "terni la profession".





L'homme a été condamné à quatre ans de prison dont trois ans ferme. Une peine qui s'accompagne d'une obligation de soins et de l'indemnisation de huit de ses victimes.