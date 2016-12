Islamisme radical : après sa dissolution, l'association d'aide aux détenus Sanabil plaide sa cause devant le Conseil d'État

L'association Sanabil, dont l'annonce de la dissolution a été annoncée le 23 novembre dernier, plaidait sa cause ce jeudi devant le Conseil d'Etat. L'association d'aide aux détenus musulmans avait été dissoute pour ses liens présumés avec l'islamisme radical.





Sanabil, créée en 2010 et basée en Seine-et-Marne, est apparue dans plusieurs dossiers terroristes, dont l'enquête sur les attentats du 13 novembre 2015, qui ont fait 130 morts à Paris et aux abords du Stade de France. Selon le communiqué diffusé par le gouvernement en novembre, "sous couvert d'un soutien matériel dispensé à des détenus de droit commun ainsi qu'à leurs familles, l'association encourageait la radicalisation de ces derniers durant leur séjour carcéral pour les rallier à la cause djihadiste". L'association avait saisi en urgence le Conseil d'Etat.