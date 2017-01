Istres : jugé pour avoir abattu 3 personnes au hasard, un jeune homme évoque sa "haine des adultes"

"Ces gens-là, ils ne m'avaient pas fait de mal. Tous les adultes ne sont pas des tortionnaires d'enfants", a-t-il expliqué en évoquant ses victimes, debout dans son box, face aux parties civiles. "J'ai dû attendre d'aller en prison pour voir un psychiatre [...], c'est cher payé la psychothérapie", a-t-il estimé.





Auparavant, le président de la cour Pascal Guichard avait brièvement rappelé comment l'accusé avait, le 25 avril 2013 en début d'après-midi, tué trois personnes qu'il ne connaissait pas avec une kalachnikov, "sans explications logiques ni rationnelles", selon les mots de l'accusé.





Ce dernier, un jeune homme désocialisé et passionné d'armes qui passait l'essentiel de son temps dans sa chambre sur internet et entretenait surtout des contacts virtuels, avait acquis de nombreuses armes sur le web. Après avoir acheté, remis en état et revendu sur le net plusieurs armes de poing neutralisées, il avait fait de même avec une kalachnikov, changeant la culasse et le canon de l'arme grâce à des connaissances et du matériel acquis sur internet. Il avait déterré l'arme, cachée deux mois plus tôt dans un bois, juste avant de passer à l'acte.