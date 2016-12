Jacqueline Sauvage graciée : que va-t-elle faire de sa nouvelle vie ?

Et maintenant, que va devenir Jacqueline Sauvage ? Erigée malgré elle en symbole d'une cause qui la dépasse, cette sexagénaire, grâciée par François Hollande mercredi 28 décembre après avoir passé près de quatre ans derrière les barreaux, va retrouver la vie de l'extérieur.





La question de son avenir a été posée, ce jeudi matin sur LCI, à ses deux avocates. Janine Bonaggiunta et Nathalie Tomasini l'assurent, c'est d'abord de repos et de temps auprès de ses proches dont Jacqueline Sauvage va avoir besoin. "Elle a toujours été soutenue par ses trois filles donc elle sera extrêmement accompagnée" expliquent-elles ainsi. Quant à un éventuel retour à la vie active, il ne semble pas d'actualité : "Elle a bientôt 70 ans donc il est temps qu'elle se retrouve avec ses petits enfants, et elle adore peindre, jardiner, elle va continuer ces activités-là" poursuit sa défense. D'autant qu'à son casier judiciaire figure toujours sa condamnation pour meurtre aggravé. En effet, la grâce totale accordée par François Hollande n'est pas une amnistie : aux yeux de la justice, Jacqueline Sauvage reste coupable d'avoir tué son mari de trois coups de fusil dans le dos.