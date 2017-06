Jean-Luc Germani, longtemps qualifié de "fugitif le plus recherché de France" condamné à quatre ans de prison

Après cette occasion manquée, la traque de Jean-Luc Germani durera plus de trois ans : le 27 novembre 2014, il est arrêté en plein après-midi à La Défense, dans les Hauts-de-Seine, par la Brigade nationale de lutte contre la criminalité corse, assistée de la Brigade de recherche et d'intervention (BRI).





En juin 2015, Jean-Luc Germani a été condamné à six ans de prison et 100.000 euros d'amende pour l'affaire du "cercle Wagram", et en février 2016 à Marseille à six ans pour association de malfaiteurs en vue de la préparation du meurtre de Jean-Claude Colonna, cousin de l'ancien parrain de l'île de Beauté "Jean-Jé" Colonna.