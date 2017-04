Le rappeur Jo le Pheno persiste et signe, les syndicats de policiers s'indignent

Des provocations qui ont trouvé écho auprès des syndicats de police, ces derniers choisissant de réagir via un communiqué de presse. "Il n’est ici question aucunement du débat de la liberté d’expression, d’une attaque contre le Rap ou de toute forme de culture mais de la protection de notre société et des policiers qui en défendent les valeurs", affirment les sydicats dans le communiqué. "Pouvons-nous vivre dans une société où impunément des individus appellent aux meurtres. Quelle profession aujourd’hui en France accepterait d’être insultée et menacée de la sorte ? Une chanson appelant aux meurtres d’enseignants ou de journalistes ne provoquerait-elle pas de légitimes réactions ?", intérrogent-ils également





La SCSI-CFDT et Alternative CFDT jugent qu'il n'y a aucune raison pour que, "sous une couverture artistique", celui qu'ils qualifient de "délinquant" puisse tirer des revenus de sa "propagande criminelle" et "propager la haine sans échapper à la justice de notre pays". Le 16 septembre dernier, le SCSI-CFDT, ALTERNATIVE-CFDT et Bernard Cazeneuve avaient déposé plainte, et le rappeur se retouve aujourd'hui poursuivi devant la justice pour “provocation non suivie d’effet au crime et injure” en raison de son clip "Bavure". En guise de défense, le jeune homme de 22 ans a récemment confié dans les Inrocks

que "“C’est pas parce que les gens écoutent le son qu’ils vont brûler du flic”. Forcément, les syndicats de policiers ne l'entendent pas de cette oreille...