Jon Palais, le premier "faucheur de chaises" à la BNP, est jugé ce lundi : "C'est un peu David contre Goliath"

Quant aux accusations d’évasion fiscale, la banque "regrette d’être associée à ces débats dans les médias, à cause de cette affaire". Et se targue de ne "figurer dans aucun pays figurant sur la liste de l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) recensant les paradis fiscaux". "Nous sommes prêts à en discuter et à aborder cette discussion de manière sereine, mais à chaque fois que nos clients ou collaborateurs seront pris à partie, alors nous répondrons par le droit" conclut-on.





Défendu par l’ancienne candidate EELV à l’élection présidentielle de 2012 et magistrate Eva Joly, Jon Palais -qui bénéficie notamment de l'appui de Benoît Hamon, candidat à la primaire de la gauche, et de Yannick Jadot, le représentant écolo à la présidentielle- se défend, lui, de toute action violente. "On a transformé notre colère et notre indignation en action citoyenne" précise-t-il, en ajoutant : "Pas question de se résigner. C'est parce qu'on se résigne que l'évasion fiscale reste impunie. Et inversement."